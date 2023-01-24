Аналитики привели слова российских пропаганистов, некоторые из них уже не хотят подыгрывать и лгать об успехах армии РФ.

Россия терпит поражение и все заявления о том, что оккупанты якобы достигли успехов в Запорожской области, являются ложью. Рашисты решили отвлечь внимание от своих неудач под Бахмутом, а потому пытаются говорить о каких-то "победах".

"Российские силы, вероятно, провели неудачную наступательную операцию в Запорожской области за последние 72 часа. Российские силы не добились каких-либо подтвержденных территориальных завоеваний, несмотря на непрекращающиеся заявления одного российского оккупационного чиновника", - указано в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики также привели информацию от Генштаба Украины, который ранее заявил о попытках РФ вести наступательную компанию в районе Малых Щербаков. В Минобороны страны-агрессора 22 января заявляли, что подразделения Восточного военного округа (ВВО) якобы захватили более выгодные позиции в Запорожской области.

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Аналитики вспомнили коллаборанта Владимира Рогова, который продолжает говорить о так называемых успехах армии РФ. Ранее он уже утверждал, что российские войска захватили несколько населенных пунктов в Запорожской области, что они захватили Каменское (примерно в 30 км к югу от города Запорожье на берегу Днепра). Вчера, 23 января, Рогов снова заявил, что 20 января рашисты якобы захватили Малые Щербаки, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку и Белогорье.

"Российские источники опровергают утверждения Рогова, указывая на то, что по состоянию на 23 января российские войска, вероятно, не занимали территорию на линии фронта в Запорожье. В открытых источниках нет доказательств, подтверждающих утверждения Рогова. Имеющиеся визуальные свидетельства с геолокацией за период с 21 по 22 января показывают, что российские подразделения размером с отряд сражались в полях примерно в 2–3 км к югу от Новоданиловки и Малых Щербаков", - отметили в ISW.

Также аналитики привели слова российских пропагандистов, некоторые из них уже не хотят подыгрывать и лгать об успехах армии РФ. Один блогер сообщал, что защитники Украины удерживают линию обороны у Малых Щербаков, Щербаков, Новоандреевки и Новоданиловки. Помимо этого, другие российские пропагандисты также опровергли слова Рогова. Рашисты на Запорожском направлении не наступают, а обороняются.

"Рогов может продвигать повествование о своих тактических успехах в Запорожской области, чтобы создать позитивные нарративы и отвлечь россиян от отсутствия обещанного прогресса в Бахмуте. . Многие российские блоггеры преувеличивали значение Соледара и утверждали, что тактическое наступление русских войск в Соледаре предвещало окружение Бахмута российскими войсками... Несоответствие между высокими ожиданиями, возлагаемыми российскими информационными операциями на Бахмут, и неспособностью российских войск быстро их реализовать представляет собой текущую уязвимость в российском информационном пространстве, которую Рогов, возможно, пытается скрыть.", - отметили в ISW.

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