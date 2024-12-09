Один комплекс россияне потеряли в Крыму, другой - на Курщине.

В ноябре ВСУ уничтожили сразу два российских зенитно-ракетных комплекса С-400 в течение одной недели. Об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

Так, британцы по своим данным смогли подтвердить, что 29 ноября ВСУ уничтожили элементы комплекса С-400 в Симферополе.

"В соцсетях освещали взрыв и детонацию ракетного топлива, связанную с разрушением элементов системы ПВО. На снимках были идентифицированы две воронки размером 13,5 м, разбросанные обломки и пять автомобилей экстренной помощи", - говорится в сообщении.

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В подтверждение британцы показали спутниковый снимок, где видны кратеры от взрывов.

Отмечается, что это было второе успешное поражение комплекса С-400 за последнюю неделю ноября. Первый случай имел место в Курской области 23 ноября.

Война в Украине: потери российских оккупантов

Как писал УНИАН, в ноябре российская оккупационная армия установила рекорд по потерям живой силы - 45 720 убитыми и ранеными по подсчетам украинского генштаба. По мнению аналитика Александра Коваленко, по итогам этого года совокупные российские потери в живой силе могут превысить потери за 2022 и 2023 годы вместе взятые.

По подсчетам американского Института изучения войны, продвижение по украинской территории стоит российской оккупационной армии бешеных потерь. За каждый захваченный километр Россия платит жизнью или здоровьем 53 солдат.

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