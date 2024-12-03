Коваленко предполагает, что РФ пытается до конца года захватить территории Украины и подготовиться к дальнейшим наступлениям.

В ноябре российская оккупационная армия установила рекорд по потерям живой силы - "груз 200". Как отмечает военный эксперт Александр Коваленко, в ноябре российские оккупанты значительно усилили штурмовые действия, что привело к рекордным показателям потерь противника, как в пехотной компоненте, так и механизированной.

"В ноябре российские оккупационные войска установили абсолютный рекорд потерь в личном составе - 45 720", - утверждает Коваленко.

Он предполагает, что по итогу 12 месяцев потери в живой силе армии РФ превысят этот суммарный показатель за 2022-2023 годы. Аналитик поясняет, что это следует из объективных показателей потерь РОВ в 2022 году - 92 920 солдат, в 2023 - 253 290, а за 11 месяцев текущего года - 382 120.

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Также, по словам эксперта, в ноябре оккупанты потеряли на войне с Украиной 307 танков, что свидетельствует об экономии данного вида техники и крайне ограниченном их применении.

"В свою очередь, это подтверждает проблемы с поставками танков на фронт и ежемесячную компенсацию их потерь на фоне истощения складов и арсеналов хранения с советской техникой", - утверждает Коваленко.

По его данным, в ноябре РОВ потеряла 899 бронированных боевых машин - второй показатель потерь ББМ за весь период полномасштабной войны. Абсолютный рекорд в этой категории был установлен РОВ в октябре – 923.

"Два месяца подряд армия страны-агрессора несет колоссальные потери ББМ, что обусловлено чрезмерной активизацией оккупационных войск по ряду направлений, попыткой максимально форсировать события, что и вынуждает применять тактику механизированных штурмов", — акцентирует аналитик.

Он также отмечает, что противник лишился 884 единиц ствольной артиллерии, 44 – специальной техники и 9 реактивных систем залпового огня - рекордно низкий показатель за все время полномасштабного вторжения.

"И связано это не с тем, что мы стали хуже уничтожать эти установки, – нет. Причина в том, что РСЗО у российских оккупантов становятся все более редким видом артиллерии – их все чаще заменяют не штатными системами, а кустарными "гомункулусами", — уверен Коваленко.

По его информации, в ноябре противовоздушная оборона РФ лишилась 25 комплексов. Это среднестатистический показатель, если не считать, что в прошлом месяце Силам обороны удалось уничтожить такие "жирные" цели, как РЛС 48Я6-К1 "Подлет" для ЗРК С-300 и С-400.

"Традиционный рекорд потерь автомобильного транспорта – 2 469. Традиционность заключается в том, что дефицит у РОВ танков, ББМ и бронеавтомобилей приводит к использованию неспециализированного гражданского автотранспорта. Причем применяется он не просто по линии боестолкновения, а в ходе штурмов и механизированных накатов", — отмечает обозреватель.

Эксперт предполагает, что командование оккупантов пытается реализовать до конца года ряд задач, связанных как с захватом территорий Украины, так и с подготовкой условий для дальнейших наступательных действий. При этом он отмечает ухудшения обеспечения войск противника на фоне значительной активизации агрессора на фронте.

"Очевидно, что настолько высокие показатели потерь будут держаться как минимум до инаугурации Дональда Трампа. "Как минимум" – означает и то, что после инаугурации Путин попытается демонстрировать Трампу силу посредством интенсивных боевых действий, имитацией безграничности возможностей и бесконечности ресурсов. Но это не так, и по ряду категорий потерь РОВ за ноябрь это уже видно. В перспективе это сулит российским войскам снижение темпа и масштабов наступательных операций – хотят они того или нет", — уверен аналитик.

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Как сообщал УНИАН, ситуация возле Великой Новоселки в Волновахском районе Донецкой области угрожающая, россияне хотят полуокружить населенный пункт, и сейчас уже 2 из 3 дорог к городу враг взял под свой контроль. По данным бывшего спикера Генштаба ВСУ Владислава Селезнева, в целом ситуация на фронте сложная, и это обусловлено тем, что враг имеет возможность активно проводить наступательные действия одновременно на нескольких участках фронта.

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