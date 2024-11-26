В министерстве страны-агрессора отмечают, что обследование мест атак подтвердило использование западных ракет.

В Российской Федерации подтвердили, что в результате применения ВСУ ракет ATACMS в Курской области имеются повреждения зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф" и военного аэродрома. Соответствующее заявление сделали в Министерстве обороны России.

"По подтвержденным данным, за последние три дня ВСУ нанесли два удара дальнобойным западным оружием по объектам в Курской области", — сказано в заявлении.

В частности, первая атака была 23 ноября в районе населенного пункта Лотаревка, расположенного в 37 км к северо-западу от Курска. Как утверждают в РФ, удар был нанесен пятью ракетами ATACMS производства США по позиции зенитного ракетного дивизиона С-400. При этом оккупанты заявляют, что в ходе противоракетного боя расчетом ЗРПК "Панцирь", прикрывавшим дивизион С-400, удалось уничтожить три ракеты, однако две - достигли цели. В результате атаки была повреждена радиолокационная станция, а среди личного состава имеются пострадавшие.

Видео дня

Второй удар последовал 25 ноября по аэродрому Курск-Восточный в районе населенного пункта Халино. На этот раз ВСУ, как утверждается, использовали восемь ракет ATACMS. Расчеты С-400 и "Панцирь" якобы сбили семь ракет, однако одна достигла цели. В результате падения осколков двое военнослужащих получили легкие ранения, а объекты инфраструктуры аэродрома были незначительно повреждены.

В министерстве страны-агрессора отмечают, что обследование мест атак подтвердило использование оперативно-тактических ракет ATACMS. При этом, в ведомстве заявляют, что обстановка находится под контролем, а "ответные действия готовятся".

Удары ATACMS по России

Напомним, ночью 25 ноября украинские военные нанесли удар по территории Курской области РФ. OSINT-аналитики телеграм-канала "КиберБорошно" заявили, что атакован, в частности, аэродром "Курск-Восточный", также "досталось" комплексу С-400, который пытался отразить атаку. Отмечалось, что на видео можно увидеть "прилеты" не менее 5 ракет ATACMS с кассетной боевой частью.

Как отмечает аналитик Forbes Дэвид Акс, удар по аэродрому в Курской области может лишить российские беспилотные силы важнейшей передовой перевалочной базы. А если в результате налета были поражены батареи зенитных ракет или радары, то в российской ПВО может появиться новая брешь, и это может создать возможности для будущих ударов с помощью ббеспилотников.

Вас также могут заинтересовать новости: