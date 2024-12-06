Дополнительные месяцы интенсивных наступательных операций только усложнят проблемы РФ.

За продвижение по украинской территории этой осенью оккупационная армия платила потерями около 53 солдат за каждый квадратный километр.

"Кремль продолжает нести значительные потери в живой силе в попытке достичь тактических успехов в западной части Донецкой области за счет продолжающихся военных усилий России и среднесрочной способности российской экономики", - отмечается в отчете Института изучения войны.

По данным украинского Генштаба, среднесуточные потери РФ в ноябре 2024 года достигли нового исторического максимума - 1 523 погибших за сутки. Впервые захватчики понесли чуть более 2 000 потерь за один день 28 ноября 2024 года.

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Всего в ноябре враг потерял 45 690 солдат. В Минобороны Британии добавили, что ноябрь 2024 года стал пятым месяцем подряд, когда потери агрессора только росли.

Согласно геолокационным данным, оккупанты продвигались со скоростью примерно 27,96 квадратных километров в день и захватили всего 839 квадратных километров в Украине и Курской области в ноябре.

В ISW указывали, что россияне в сентябре и октябре 2024 года имели тоже значительные потери - примерно 80 110 военнослужащих в обмен на примерно 1 517 квадратных километров захваченных территорий в Украине и Курской области.

Таким образом, оккупанты потеряли примерно 125 800 человек в течение периода интенсивных наступательных операций в сентябре, октябре и ноябре 2024 года при захвате 2 356 квадратных километров. Что означает, что за захват каждого километра умирали примерно 53 российских военных.

"Ограниченные ресурсы рабочей силы России, скорее всего, не смогут выдержать такой рост потерь в среднесрочной перспективе, и дальнейшая военная поддержка Украины со стороны Запада остается жизненно важной для того, чтобы Украина могла наносить потери такими темпами. Стремление Кремля сохранить инициативу на всей территории военных действий в Украине и продолжать продвижение на востоке Украины создало двойные требования к российским трудовым ресурсам. Дополнительные усилия, направленные на увеличение численности российских войск, могут еще больше дестабилизировать российскую экономику, поскольку Россия продолжает бороться с дефицитом рабочей силы и ростом инфляции", - объясняют аналитики.

В Институте изучения войны, россияне могут либо воевать, либо работать на внутреннюю экономику РФ, однако не то и другое одновременно.

"Кремль вряд ли сможет в достаточной степени удовлетворить свои потребности в рабочей силе как в военной сфере, так и во внутренней экономике России в ближайшем будущем, а дополнительные месяцы интенсивных наступательных операций в Украине в 2025 году и далее лишь усложнят российские проблемы с ресурсами", - прогнозируют в ISW.

Война в Украине - последние новости

Командованию Сил обороны юга известно, что российские оккупанты сосредоточили на Херсонщине около 300 лодок. Украинские войска держат этот участок под огневым контролем. Оккупанты ежедневно совершают несколько штурмовых действий на Приднепровском направлении.

По словам аналитиков, Москва, похоже, сталкивается с долгосрочными проблемами в производстве достаточного количества артиллерийских боеприпасов, а также в производстве прочных, высокопрочных стволов для танков и гаубиц.

В то же время, по данным СМИ, западное оружие ВСУ месяцами ждет ремонта из-за европейской бюрократии. Немецкие САУ ремонтируют до года, а то и больше, польские автоматы лежат мертвым грузом из-за нехватки запчастей.

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