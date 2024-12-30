Захватчики уже накопили соответствующий запас различных ракет.

Российские оккупанты в новогоднюю ночь могут нанести по Украине массированный ракетный удар. Такой вывод сделал военно-политический обозреватель Александр Коваленко, который проанализировал применение оккупантами ракет, в частности, в течение года. По его словам, с ноября примерно каждые полторы-две недели армия РФ наносит ракетный удар по Украине.

Как отметил обозреватель, Россия имеет собственное производство ракетного оружия. В первую очередь, это ракеты Х-101, производство которых, по состоянию на сейчас, - примерно две единицы в сутки, в месяц - около 60. Кроме того, в РФ ежедневно изготавливается одна ракета морского базирования "Калибр" (30 ежемесячно), "Кинжалов" - одну-две единицы в неделю, "Искандеров" - одна-две ежесуточно, но этого не хватает, чтобы регулярно наносить атаки по гражданскому населению Украины. Именно поэтому, по словам Коваленко, Россия обратилась к Северной Корее за помощью - поставкой баллистических ракет.

"Также в РФ изготавливаются ракеты других модификаций... Скажу так: сейчас есть опасность того, что российские оккупационные войска могут в Новогоднюю ночь устроить акцию террора, как это было на Рождество. До Нового года сроков достаточно, чтобы обновить боекомплект, соответственно подготовиться к нанесению ударов", - отмечает эксперт.

Видео дня

По его данным, в течение года российские оккупанты использовали более 1700 ракет различных типов: "Калибр", "Искандер", "Кинжал", "Циркон" и т.д., а также - ракеты неустановленного типа. Всего в течение года Силы обороны уничтожили 979 ракет, еще 26 единиц упали сами, вероятно, из-за дефектов.

Обозреватель также обратил внимание на то, что в большинстве случаев единичные удары оккупантов имеют успех, потому что наносятся ракетами, которые очень трудно перехватывать, например, "Искандерами". При этом такие атаки осуществляются по территориям, где отсутствуют системы Patriot, - Харьков, Сумы, Запорожье. Как акцентирует аналитик, это свидетельство, в том числе того, что "работает" российская разведка, а Украине не хватает систем противовоздушной обороны.

"Делаем соответствующий вывод: там, где присутствует эшелонированная ПВО, особенно, такая как Киевской области, результативность ударов российских средств поражения комбинированного типа и любого другого, стала значительно ниже, чем была... То есть, наша профессиональная ПВО, если имеет соответствующий инструментарий, действует соответственно гораздо качественнее и эффективнее", - подчеркнул Коваленко.

Эксперт также прокомментировал заявления, которые еще в 2022 году делали определенные эксперты и политики о том, что у РФ заканчивается ракетный арсенал.

"Мы с вами помним как в 2022 году нам говорили, что у РФ очень скоро закончится ракеты... Дело в том, что, с одной стороны, с такими заявлениями нельзя спорить, потому что они полностью соответствуют действительности. С другой - вообще не соответствуют действительности, поскольку имели неправильную формулировку, - заявил Коваленко.

Он пояснил, что в феврале 2022 года, во время начала полномасштабного вторжения в Украину, РФ имела большое количество ракет, которые получила в наследство от Советского Союза. Этот огромный арсенал страна-агрессор не жалела в течение 2022 года, но с учетом интенсивности ведения боевых действий и российского террора, они, действительно, закончились. Остались, как уточнил аналитик, только те старые образцы, которые требуют ремонта, который может оказаться дороже, чем производство новых ракет.

Опасность российского обстрела

Как сообщили в ВМС ВСУ, чтобы понимать, готовит ли РФ массированный ракетный удар, надо анализировать ситуацию в небе. В частности, представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук сказал, что длительное время враг не применяет морские носители, как самостоятельный вид вооружения - только в кооперации с воздушной компонентой, когда наносит удары со стратегической авиации.

Спикер пояснил, что во время массированных комбинированных атак оккупанты привлекают морские ракетные платформы, в частности, для нагрузки украинской ПВО.

Вас также могут заинтересовать новости: