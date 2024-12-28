В начале года россияне действовали несколько иначе, говорят британцы.

Россия изменила тактику ракетных атак по Украине и перешла к менее частым, но более массированным ударам. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании, ссылаясь на анализ британской разведки.

Британцы проанализировали ракетный удар, который россияне осуществили в ночь с 12 на 13 декабря. Как и в случае с обстрелами, произошедшими в ноябре и ранее, россияне задействовали стратегическую и тактическую авиацию для записки крылатых и баллистических ракет. Одновременно с моря были запущены ракеты "Калибр", а с земли - многочисленные дроны-камикадзе. Всего было использовано около 90 ракет в сочетании с по меньшей мере 180 БПЛА.

Британская разведка акцентирует, что с августа Россия не вела ракетных обстрелов, а накапливала ракеты, чтобы потом осуществить несколько мощных волн обстрелов. Это заметно отличается от тактики, которой россияне придерживались в начале года: более частые, но меньшие по масштабу атаки.

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Кроме того Россия держит определенный запас ракет для маломасштабных атак, которые проводятся для демонстративных "карательных мероприятий".

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, заморзка войны на текущей линии соприкосновения будет означать победу России. Экс-командующий ВСУ Виктор Муженко напомнил, что на оккупированных территориях есть много полезных ископаемых, и теперь они достанутся России, окупив все ее расходы.

Также мы рассказывали, что Мариуполь не был подготовлен к серьезной обороне. Военный медик, который участвовал в обороне Мариуполя, рассказал, что в городе не было значительных запасов ни продовольствия, ни оружия.

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