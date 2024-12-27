Представитель ВМС советует следить за сообщениями об активности стратегической авиации врага, который в последнее время применяет ее вместе с морскими носителями.

Сейчас в акватории Черного моря не фиксируются признаки подготовки РФ к ракетному удару по Украине, однако для полного понимания "картины" надо анализировать ситуацию в небе. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

По его словам, в Черном море вторые сутки подряд находится один вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр", общий залп - до четырех единиц. Спикер отметил, что это - подводная лодка, которая дежурит в районе Новороссийска (РФ), где, вероятно, выполняет задачи по охране этого пункта базирования.

"Для того, чтобы увидеть признаки подготовки к каким-то применениям, в том числе морских платформ, которые являются носителями крылатых ракет, обычно надо смотреть в небо в такой ситуации. Потому что, как видим, уже длительное время враг не применяет морские носители, как самостоятельный вид вооружения, только в кооперации с воздушной компонентой, когда наносит удары со стратегической авиации...", - сказал военный.

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Спикер пояснил, что во время массированных комбинированных атак оккупанты привлекают морские ракетные платформы, в частности, для нагрузки украинской ПВО. По состоянию на утро 27 декабря, соответствующих признаков по применению "Калибров" не зафиксировано.

Когда РФ может прибегнуть к следующей массированной ракетной атаке

25 декабря российские оккупанты нанесли комбинированный удар по Украине ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БпЛА типа Shahed и дронами-имитаторами, применив 184 воздушные цели. Противник атаковал объекты энергетики в Харьковской, Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Житомирской, Ивано-Франковской и Запорожской областях.

Военный эксперт Роман Свитан считает, что Россия накопила различные виды ракет, которых хватит еще примерно на десять массированных атак, похожих по масштабам с обстрелом 25 декабря.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко не исключает, что россияне готовятся осуществить очередную атаку ближе к Новому году, или даже в новогоднюю ночь. А вторая будет через 7-10 дней после Нового года.

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