Трамп лично отправил главу ЦРУ в Москву, скрыв это от помощников, – WSJ

Ретклифф, по данным источников, передал Кремлю резкое предупреждение в отношении НАТО и обсудил возможное возобновление переговоров о войне в Украине.

Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Ретклифф тайно посетил Москву на этой неделе, причем о его поездке заранее не знали даже некоторые высокопоставленные помощники президента Дональда Трампа. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам собеседников, решение лично отправить Ретклиффа в Россию принял Трамп. Президент США сознательно ограничил круг лиц, осведомленных о миссии, хотя обычно о таких зарубежных поездках главы разведки знают ключевые советники Белого дома и военное руководство.

Визит был настолько засекречен, что после появления информации о нём европейские чиновники начали срочно выяснять детали. Ретклифф прибыл в Москву из Латвии на немаркированном американском военно-транспортном самолёте C-17.

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О чём Ретклифф говорил с россиянами

По словам американских и европейских чиновников, одним из главных сигналов Ретклиффа Кремлю было предупреждение не испытывать готовность НАТО защищать своих членов.

Глава ЦРУ подтвердил российским коллегам, что США остаются верными статье 5 Североатлантического договора. Она предусматривает, что вооруженное нападение на одного члена Альянса рассматривается как нападение на всех.

Ранее сообщалось, что Ретклифф также предупреждал российских чиновников не нападать на страны НАТО.

Такой сигнал прозвучал на фоне оценок западной разведки, согласно которым Москва в течение ближайших нескольких лет может попытаться проверить готовность Альянса к коллективной обороне. Европейские чиновники также заявляют об усилении российской гибридной войны – от атак беспилотниками и кибератак до диверсий.

В то же время Трамп в четверг заявил, что не ожидает нападения России на территорию НАТО. "Он не будет нападать на территорию НАТО", – сказал президент США журналистам.

Разговор об Украине и Иране

Ретклифф также обсуждал с российской стороной возможное возобновление переговоров о прекращении войны против Украины. По словам украинских чиновников, такие переговоры могут возобновиться уже в сентябре.

Еще одной темой стал Иран. Глава ЦРУ призвал российскую сторону не углублять экономические и безопасности связи с Тегераном на фоне усиления американской санкционной кампании против иранского режима.

В Белом доме назвали поездку Ретклиффа "полурутинной". Само ЦРУ отказалось комментировать детали визита.

Почему Трамп отправил именно главу ЦРУ

Поездка Ретклиффа стала очередной попыткой администрации Трампа наладить прямой канал связи с Кремлем после того, как предыдущие дипломатические усилия не позволили прекратить боевые действия.

Ранее в Москву отправляли специального посланника Стива Виткоффа, а также Джареда Кушнера. Переговоры с российской и украинской сторонами вели государственный секретарь Марко Рубио и Кит Келлогг.

Ретклифф, по словам американских чиновников, обладает одним важным преимуществом – давними каналами связи ЦРУ с российскими спецслужбами. Кроме того, он входит в ближний круг Трампа и уже помогал в вопросах освобождения американских заложников в России.

По оценке бывшего высокопоставленного сотрудника американской разведки Джея Си Линценича, Ретклифф лично передал Кремлю сигнал о том, что миротворческие усилия Трампа не означают ослабления американских обязательств перед европейскими союзниками.

Ретклифф в Москве – главные новости

Как сообщал УНИАН, заместитель директора ЦРУ Джон Ретклифф совершил тайный визит в Москву, чтобы в частном порядке поделиться своей мрачной оценкой хода войны России против Украины.

По данным The New York Times, он хотел призвать россиян заключить соглашение до того, как их военное и экономическое положение ухудшится.

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