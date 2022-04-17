В Кремле стремятся заставить Украину отказаться от евроатлантической ориентации и утвердить собственное региональное доминирование.

Россия уделяет сейчас больше всего внимания захвату востока Украины. Однако это не изменило планы Кремля доминировать над всем нашим государством.

Россия и дальше хочет установить контроль над Украиной, утверждает британская разведка.

Военную технику из России и Беларуси стягивают в восточные области Украины. Под угрозой находятся населенные пункты возле Харькова и Северодонецка.

"Хотя оперативный фокус России переместился на Восток Украины, конечная цель России остается неизменной. Она стремится заставить Украину отказаться от евроатлантической ориентации и утвердить собственное региональное доминирование", – сообщает разведка.

В Британии отметили, что российская артиллерия продолжает наносить удары по украинским позициям на востоке.

Напомним, как сообщает NBC News со ссылкой на двух высокопоставленных представителей в оборонном ведомстве США, Россия может начать следующую фазу своей военной кампании в Украине уже в это воскресенье или в начале следующей недели.

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