Среди прочего Россия может сосредоточиться на захвате Попасной, Рубежного, Мариуполя, выхода в районы Угледара и Марьинки, возобновить наступление в направлении Славянска.

Российские оккупационные войска будут готовиться восстановить наступление в направлении Славянска, на Кураховском и Авдеевском направлениях.

Об этом сообщается в оперативной информации Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18:00.

"После завершения создания ударной группировки и формирования резервов противник будет пытаться возобновить наступление в направлении на Барвенково и Славянск", - говорится в сообщении.

На Донецком и Таврическом направлениях оккупанты пытаются осуществлять огневое влияние и вести штурмовые действия на большинстве направлений. Враг усилил группировку войск за счет перемещения с территории Белгородской области в район населенного пункта Сватово отдельных подразделений Центрального военного округа.

"Вероятно, противник продолжит штурмовые действия вдоль всей линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях. Сосредоточит усилия на захвате населенных пунктов Попасная, Рубежное, Мариуполь, а также выхода в районы населенных пунктов Угледар и Марьинка. Также будет готовиться к наступлению на Кураховском и Авдеевском направлениях", - отмечается в сообщении.

Вместе с тем наблюдается снижение уровня морально-психологического состояния подразделений 1 армейского корпуса, действующего на Донецком направлении. "Это связано со значительными потерями подразделений, пополнение которых произошло за счет мобилизованных", - отмечает Генштаб.

В то же время на Слобожанском направлении основные усилия врага сосредотачиваются на перегруппировке, усилении группировки своих войск и продолжении удержания позиций в районе Харькова.

Также на Изюмском направлении основные усилия оккупантов сосредоточены на содержании занятых рубежей и позиций в районе населенных пунктов Сухая Каменка, Сулиговка, Бражковка, Малая Камышеваха и Андреевка.

При этом враг пытается улучшить тактическое положение, в течение суток попытался провести наступательно-штурмовые действия и продвинуться вглубь населенного пункта Довгеньке. Успеха не имел и понес значительные потери. Для усиления группировки на указанном направлении с территории РФ были перемещены подразделения из состава 106-й воздушно-десантной дивизии.

Как сообщал УНИАН, Россия запустила крылатую ракету "Калибр" по Харькову: число жертв возросло.

А Вооруженные силы Украины ударили по оккупантам в Токмаке, когда те как раз разгружали 10 вагонов с боеприпасами. Скорректировать огонь помогли местные жители.

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