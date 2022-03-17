Переговоры с РФ продолжаются ради Украины, отметил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация говорит с россиянами ради мира, ради Украины.

Об этом он заявил в видеообращении.

Президент напомнил, что в течение дня проводил переговоры с партнерами и друзьями Украины, а утром 17 марта будет выступать перед немецким парламентом.

Зеленский подчеркнул, что продолжит бороться за еще большую поддержку для Украины, за еще большее давление на Россию.

"Ради мира для нас делегация Украины говорит с делегацией России. И я хочу, чтобы меня сейчас услышали все наши граждане, граждане Украины: переговоры продолжаются, переговоры ради Украины", - подчеркнул он.

Раньше Владимир Зеленский говорил, что его приоритеты на переговорах абсолютно понятны - это завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности, реальные гарантии для Украины и реальная защита Украины.

Напомним, войска РФ рано утром 24 февраля ворвались в Украину. В начале войны противник бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты, в частности, Киев, Харьков, Херсон, Чернигов и Мариуполь.

Только в одном Мариуполе, по официальным данным, по состоянию на 14 марта число жертв превысило 2 300 человек.

Между Украиной и РФ состоялось несколько раундов переговоров, но пока не были достигнуты договоренности о прекращении огня.

Британская газета Financial Times сообщала о "значительном прогрессе" в переговорах по 15-ти пунктам "мирного плана" с выводом войск и прекращением огня, если украинская сторона объявит о "нейтралитете" и согласится на некоторые ограничения в своей армии.

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