Президент Украины подчеркнул, что приоритетом является реальная защита украинского государства.

Президент Владимир Зеленский заявил, что его приоритеты насчет переговоров с Россией насчет войны в Украине таковы - завершение противостояния, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности.

Глава Украины подчеркнул в новом видеообращении, что приоритетом является реальная защита украинского государства.

"Мои приоритеты на переговорах абсолютно понятны. Завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности, реальные гарантии для нашей страны, реальная защита для нашей страны", - заявил Зеленский.

Напомним, российские войска вторглись в Украину рано утром 24 февраля. В начале войны враг бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты, в частности, Киев, Чернигов, Харьков, Херсон и Мариуполь.

По официальным сведениям, только в одном Мариуполе по состоянию на 14 марта число жертв превысило 2 300 человек.

Между украинской и российской сторонами прошло несколько раундов переговоров, но пока не были достигнуты договоренности о прекращении огня.

Британская газета Financial Times писала о "значительном прогрессе" в переговорах России и Украины по 15-ти пунктам "мирного плана" с выводом войск и прекращением огня, если Киев объявит о "нейтралитете" и согласится на некоторые ограничения в своей армии.

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