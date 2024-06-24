Эта военная база имела важное значение для оккупационной армии.

Вчера вечером ВСУ нанесли удар по российскому центру космической связи в Крыму. "Схемы " - проект "Радио Свобода" - опубликовал спутниковые снимки последствий удара.

Спутник Planet Labs зафиксировал следы пожара на территории военного объекта россиян в селе Витино вблизи оккупированной Евпатории. Согласно данным OpenStreetMap, там находится Центр дальней космической связи Воздушно-космических сил РФ. Как отмечают "Схемы", эта военная часть является важным элементом в системе российской космической связи и спутниковой навигации.

"На территории этого Центра расположены системы спутникового наблюдения и сбора информации "Лиана", в которую входят спутники "Лотос" и "Пион-НКС". "Пион-НКС", в частности, использует активную радиолокацию для морской разведки и сбора информации", - рассказал в комментарии проекту военный эксперт Анатолий Храпчинский.

Видео дня

По его словам, оккупанты также могли использовать этот объект для управления группами спутников российской системы спутниковой навигации ГЛОНАСС, а также космическими системами РЭБ, которые предназначены для подавления сигналов от спутников других стран.

Ракетные удары по Крыму: последние новости

Как писал УНИАН, вчера оккупированный Крым дважды подвергся ракетному удару. Сначала днем был атакован район Севастополя. Во время отражения этой атаки в результате действия российской ПВО, что признали сами россияне, были убиты несколько человек на пляже.

Уже поздно вечером произошла новая ракетная атака, которая была направлена на центр космической связи оккупационной армии.

Вас также могут заинтересовать новости: