Вчера вечером ВСУ нанесли удар по российскому центру космической связи в Крыму. "Схемы " - проект "Радио Свобода" - опубликовал спутниковые снимки последствий удара.
Спутник Planet Labs зафиксировал следы пожара на территории военного объекта россиян в селе Витино вблизи оккупированной Евпатории. Согласно данным OpenStreetMap, там находится Центр дальней космической связи Воздушно-космических сил РФ. Как отмечают "Схемы", эта военная часть является важным элементом в системе российской космической связи и спутниковой навигации.
"На территории этого Центра расположены системы спутникового наблюдения и сбора информации "Лиана", в которую входят спутники "Лотос" и "Пион-НКС". "Пион-НКС", в частности, использует активную радиолокацию для морской разведки и сбора информации", - рассказал в комментарии проекту военный эксперт Анатолий Храпчинский.
По его словам, оккупанты также могли использовать этот объект для управления группами спутников российской системы спутниковой навигации ГЛОНАСС, а также космическими системами РЭБ, которые предназначены для подавления сигналов от спутников других стран.
Ракетные удары по Крыму: последние новости
Как писал УНИАН, вчера оккупированный Крым дважды подвергся ракетному удару. Сначала днем был атакован район Севастополя. Во время отражения этой атаки в результате действия российской ПВО, что признали сами россияне, были убиты несколько человек на пляже.
Уже поздно вечером произошла новая ракетная атака, которая была направлена на центр космической связи оккупационной армии.