Ночью 24 июня, во временно оккупированном Крыму поразили центр космической связи российских оккупантов. Это уже второй удар по вражеской космической инфраструктуре РФ.
Как сообщают местные Telegram-каналы, в поселке Витино, что находится вблизи Евпатории, были слышны мощные взрывы, а местные жители рассказали, что на место прибыло много "скорых".
Кроме того, паблик "Крымский ветер" обнародовал спутниковые снимки, которые свидетельствуют о наличии очагов огня именно на территории центра космической связи.
"Спутники отмечают два очага пожара возле российского 40-го отдельного командно-измерительного комплекса (Центр дальней космической связи, НИП-16, военная часть 81415)", - говорится в сообщении.
Как известно, этот объект армия РФ захватила во время аннексии полуострова и с 2014 года передала комплекс в войска воздушно-космической обороны и начала его модернизацию. В 2017 году сообщалось, что центр получил 10 новых комплексов и модернизация продолжалась. На такие мероприятия Россия тратила огромные деньги, сообщает Defense Express.
В то же время OSINT-исследователи Telegram-канала "КиберБорошно" сообщили, что на территории этого объекта был расположен как минимум один комплекс РЭБ "Красуха", предназначенный для прикрытия командных пунктов и других важных объектов.
Пока неизвестно, чем именно нанесли удар по комплексу.
Удар по Крыму 23 июня - последние новости
Как сообщал УНИАН, 23 июня российская ПВО сбила ракету над пляжем, которая атаковала Севастополь. Это привело к тому, что 152 человека пострадало, еще 5 погибли.
Российское Минобороны заявили, что силы противовоздушной обороны якобы сбили четыре ракеты ATACAMS, а пятую только подбили, именно поэтому она взорвалась над пляжем. Однако РФ обвинила в этом уже не только Украину, но и США, заявив, что они целенаправленно программируют такие ракеты для ударов по гражданскому населению РФ.
Также известно, что российские туристы начали отменять поездки в оккупированный Крым после удара по Севастополю. Они жалуются, что во время сбивания ракеты в городе даже не объявляли воздушную тревогу.