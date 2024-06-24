Местные жители сообщали о мощных взрывах и атаке по меньшей мере 20 беспилотников.

Ночью 24 июня, во временно оккупированном Крыму поразили центр космической связи российских оккупантов. Это уже второй удар по вражеской космической инфраструктуре РФ.

Как сообщают местные Telegram-каналы, в поселке Витино, что находится вблизи Евпатории, были слышны мощные взрывы, а местные жители рассказали, что на место прибыло много "скорых".

Кроме того, паблик "Крымский ветер" обнародовал спутниковые снимки, которые свидетельствуют о наличии очагов огня именно на территории центра космической связи.

"Спутники отмечают два очага пожара возле российского 40-го отдельного командно-измерительного комплекса (Центр дальней космической связи, НИП-16, военная часть 81415)", - говорится в сообщении.

Как известно, этот объект армия РФ захватила во время аннексии полуострова и с 2014 года передала комплекс в войска воздушно-космической обороны и начала его модернизацию. В 2017 году сообщалось, что центр получил 10 новых комплексов и модернизация продолжалась. На такие мероприятия Россия тратила огромные деньги, сообщает Defense Express.

В то же время OSINT-исследователи Telegram-канала "КиберБорошно" сообщили, что на территории этого объекта был расположен как минимум один комплекс РЭБ "Красуха", предназначенный для прикрытия командных пунктов и других важных объектов.

Пока неизвестно, чем именно нанесли удар по комплексу.

Удар по Крыму 23 июня - последние новости

Как сообщал УНИАН, 23 июня российская ПВО сбила ракету над пляжем, которая атаковала Севастополь. Это привело к тому, что 152 человека пострадало, еще 5 погибли.

Российское Минобороны заявили, что силы противовоздушной обороны якобы сбили четыре ракеты ATACAMS, а пятую только подбили, именно поэтому она взорвалась над пляжем. Однако РФ обвинила в этом уже не только Украину, но и США, заявив, что они целенаправленно программируют такие ракеты для ударов по гражданскому населению РФ.

Также известно, что российские туристы начали отменять поездки в оккупированный Крым после удара по Севастополю. Они жалуются, что во время сбивания ракеты в городе даже не объявляли воздушную тревогу.

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