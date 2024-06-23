В Севастополе объявили воздушную тревогу.

Вечером в воскресенье, 23 июня, в оккупированном Крыму прозвучали новые взрывы. Сообщается о работе противовоздушной обороны.

Telegram-канал "Крымский ветер" со ссылкой на местных жителей сообщает, что в Заозерном, Евпатории и Донузлаве насчитали около восьми взрывов. "В Евпатории куда-то помчались машины "скорой" помощи. Прилетело по радару в Витино или где-то рядом с ним", - добавили они.

В евпаторийских чатах появилось видео серьезного пожара, однако пока неизвестно, где оно было снято.

Обновлено в 23:35: Сообщается, что могло "прилететь" в воинскую часть между поселками Молочное и Уютное Сакского района, там заметили пожар. Также взрывы слышали в районе Черноморского и Межводного.

Информация обновляется...

Вас также могут заинтересовать новости: