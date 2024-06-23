В воскресенье днем Крым был атакован ракетами. Об этом сообщает местный телеграм-канал "Крымский ветер".
Как сообщили подписчики канала, взрывы были слышны в Севастополе и Балаклаве. Сообщается, что работали оккупационные системы ПВО вблизи Евпатории, Сак, Бахчисарая и Инкермана, а также в самом Севастополе. По данным канала, были "прилеты" в районе Севастопольской бухты.
"Слышна детонация в районе Казацкой бухты, где базируется 810-я бригада морской пехоты ЧФ России", - пишет "Крымский ветер".
Сообщается, что российская ПВО сбила ракету возле пляжа Учкуевка возле Севастополя. Также был "сход боеприпасов", то есть нештатное падение российских ракет ПВО. Утверждается, что основная часть упала в море, но один снаряд упал на пляж возле людей. По данным "Крымского ветра", на пляже в Учкуевке есть погибшие, туда приехало много скорых.
Инцидент на пляже подтвердил и назначенный россиянами гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, люди на пляже ранены и убиты в результате работы российской ПВО.
"Отражение ракетной атаки завершено. По предварительной информации, 5 воздушных целей уничтожено в небе над акваторией. Но обломки сбитых целей упали в прибрежной зоне. По предварительной информации Спасательной службы - в районе Учкуевки 12 человек, включая 2 детей, получили ранения", - написал он сначала, но потом сообщил, что погибли два человека, более 20 получили ранения.
В местных пабликах гражданские жалуются, что оккупанты не включали сирены воздушной тревоги во время ракетной атаки. Также сообщают, что людей не пускали в подземные помещения, где можно переждать атаку.
Война в Украине: последние новости
Как писал УНИАН, командир 1-го штурмового батальона 3-й ОШБр Владимир Фокин с позывным "Фока" заявил, что армия РФ в течение месяца потеряла на направлении Боровой около 2500 человек убитыми и ранеными.
Также мы писали, что РФ сосредоточила свои ключевые силы на Донецкой области. По словам военнослужащего Ивана Тимочко, враг пытается в разы активнее атаковать в районе Часового Яра, Торецкое направление активизировалось и направление Угледар-Покровск - это все связано с тем, что враг получил приоритетную задачу - занимать Донецкую область.