Гражданские жалуются, что сирены воздушной тревоги молчали, когда россияне решили сбить ракету над переполненным пляжем.

В воскресенье днем Крым был атакован ракетами. Об этом сообщает местный телеграм-канал "Крымский ветер".

Как сообщили подписчики канала, взрывы были слышны в Севастополе и Балаклаве. Сообщается, что работали оккупационные системы ПВО вблизи Евпатории, Сак, Бахчисарая и Инкермана, а также в самом Севастополе. По данным канала, были "прилеты" в районе Севастопольской бухты.

"Слышна детонация в районе Казацкой бухты, где базируется 810-я бригада морской пехоты ЧФ России", - пишет "Крымский ветер".

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Сообщается, что российская ПВО сбила ракету возле пляжа Учкуевка возле Севастополя. Также был "сход боеприпасов", то есть нештатное падение российских ракет ПВО. Утверждается, что основная часть упала в море, но один снаряд упал на пляж возле людей. По данным "Крымского ветра", на пляже в Учкуевке есть погибшие, туда приехало много скорых.

Инцидент на пляже подтвердил и назначенный россиянами гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, люди на пляже ранены и убиты в результате работы российской ПВО.

"Отражение ракетной атаки завершено. По предварительной информации, 5 воздушных целей уничтожено в небе над акваторией. Но обломки сбитых целей упали в прибрежной зоне. По предварительной информации Спасательной службы - в районе Учкуевки 12 человек, включая 2 детей, получили ранения", - написал он сначала, но потом сообщил, что погибли два человека, более 20 получили ранения.

В местных пабликах гражданские жалуются, что оккупанты не включали сирены воздушной тревоги во время ракетной атаки. Также сообщают, что людей не пускали в подземные помещения, где можно переждать атаку.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, командир 1-го штурмового батальона 3-й ОШБр Владимир Фокин с позывным "Фока" заявил, что армия РФ в течение месяца потеряла на направлении Боровой около 2500 человек убитыми и ранеными.

Также мы писали, что РФ сосредоточила свои ключевые силы на Донецкой области. По словам военнослужащего Ивана Тимочко, враг пытается в разы активнее атаковать в районе Часового Яра, Торецкое направление активизировалось и направление Угледар-Покровск - это все связано с тем, что враг получил приоритетную задачу - занимать Донецкую область.

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