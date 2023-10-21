Украинские бойцы уничтожили две БМП, пушку и станцию радиоэлектронной борьбы "Поле-21" россиян.

Российские войска нанесли десятки ударов по украинскому югу, в том числе запустили три ракеты по Одесской, Николаевской и Херсонской областям, но они взорвались в воздухе.

Как сообщает пресс-служба Сил обороны юга Украины, оперативная обстановка в этой зоне ответственности остается напряженной.

По данным украинских военных, в течение суток противник осуществил пуски крылатых ракет тактической авиацией из акватории Черного моря. Три ракеты неопределенного типа были направлены в Николаевскую, Херсонскую и Одесскую области, но не достигли целей, сдетонировав в воздухе.

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Позже крылатой ракетой Х-59 враг нанес удар по пригороду Кривого Рога. В результате попадания по территории дачного кооператива погиб человек и ранено еще одно гражданское лицо, повреждены три дома.

Одновременно с пуском КАБов по прифронтовым территориям самолеты тактической авиации выпустили ракеты Х-59 по Николаевской и Херсонской областям - удары пришлись на открытые территории.

"Ночью враг также нанес комбинированный удар крылатыми ракетами "Искандер-К" и БПЛА типа Shahed-131/136 по Кривому Рогу. На промышленном предприятии есть разрушение зданий. Произошел пожар, который оперативно ликвидирован. Обошлось без погибших и пострадавших", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что в течение суток зафиксировано 10 вражеских авиационных ударов с применением 30 управляемых авиабомб по населенным пунктам правобережной Херсонской области - населенным пунктам Берислав, Ольговка, Никольское, Тягинка, Николаевка. В результате ударов погиб гражданский человек, один дом разрушен, повреждены еще полтора десятка жилых домов.

Кроме того, россияне продолжают сбрасывать осколочные боеприпасы с дронов по населенным пунктам, местам вероятного скопления людей. Дважды за сутки таких атак подверглась Золотая Балка.

Также враг совершил около 50 артиллерийских обстрелов с использованием более 290 снарядов, в том числе 8 обстрелов населенных пунктов Николаевщины и Херсонщины. В результате обстрелов повреждены 5 частных домов и хозяйственное здание.

В то же время Силы обороны юга продолжают выполнение огневых задач. В частности, за минувшие сутки ликвидировано 28 оккупантов. Уничтожены две БМП, пушка, станция радиоэлектронной борьбы "Поле-21" и 6 единиц автобронетехники.

Сейчас в Черном море находится четыре корабля вражеского флота, из них на боевом дежурстве один подводный ракетоноситель, снаряженный четырьмя ракетами типа "Калибр".

Война в Украине-ситуация на юге

Как сообщал УНИАН, накануне на юге подразделения ВСУ уничтожили мощный комплекс противника "Солнцепек" и другое вооружение-самоходную артиллерийскую установку "Мста-С", семь пушек, две боевых машины пехоты и 13 единиц автобронетехники.

Вчера корабельная группировка вражеского флота была развернута в количестве 8 единиц. Из них 7 - в Черном море и один в Азовском. На боевом дежурстве находился подводный ракетоноситель, снаряжение которого может составлять четыре ракеты типа "Калибр".

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