Всего за эти сутки российские войска уже нанесли удары по Донетчине, Херсонщине и Харьковщине.

Россияне утром нанесли удар по городу Берислав Херсонской области, в результате чего погиб гражданский человек. Об этом сообщил в Telegram глава МВД Игорь Клименко.

"Около часа назад российские военные нанесли авиаудар по городу Берислав. По предварительным данным, один человек погиб. Подразделения ГСЧС и Национальной полиции обследуют территорию", - отметил Клименко.

По его инофрмации, в целом эта ночь выдалась неспокойной на Донетчине, Херсонщине и Харьковщине.

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По Донецкой области ночью враг выпустил 4 ракеты, попал по городу Константиновка. Повреждены 6 многоквартирных домов и здание школы. По предварительным данным, никто из людей не пострадал. На Харьковщине российские военные нанесли авиаудар по поселку Купянск-Узловой. Повреждены 4 частных дома и 5 торговых киосков.

Относительно Херсонской области Клименко информировал, что оккупанты совершили 6 авиаударов по селам Бериславского района.

"Под ударом был и Берислав - российские военные обстреляли город из РСЗО и артиллерии. Поврежден частный дом. Спасатели ликвидировали пожар", - сообщил он.

Кроме того, в полночь враг совершил обстрел Херсона из артиллерии. В результате атаки поврежден частный дом. Обошлось без пострадавших.

Обновлено в 10:50. По данным начальника Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина, в результате авиаудара управляемыми бомбами по Бериславу погибла женщина.

"Утром оккупанты выпустили четыре управляемые авиабомбы (КАБ) по Бериславу. В собственном доме тяжелые ранения получила 80-летняя женщина. От полученных травм горожанка погибла на месте", - сообщил чиновник.

Он добавил, что также удар двумя авиабомбами пришелся по Новобериславу. Сейчас масштабы разрушений там уточняются.

Кроме того, по словам Прокудина, за минувшие сутки противник совершил 97 обстрелов, выпустив 461 снаряд из минометов, артиллерии, "Градов", АГС, танков, авиации и БПЛА. По городу Херсон враг выпустил 36 снарядов. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, админздание и учебное заведение в Бериславе, админздание в Херсоне.

Из-за российской агрессии вчера 7 человек получили ранения.

Российские обстрелы Украины

Как сообщал УНИАН, в последнее время враг часто применяет для обстрелов территории Украины баллистические ракеты и управляемые авиабомбы. В Воздушных силах ВСУ отмечают, что пока не могут сбивать вражескую баллистику на определенных направлениях из-за нехватки соответствующих средств. По словам представителя Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, Украине нужно больше ЗРК Patriot и IRIS-T, которые могут защитить нас именно от баллистической угрозы.

По его словам, украинская система ПВО усиливается западными образцами, но чтобы закрыть все направления возможных атак врага, нужно время. Поэтому украинцам сейчас, особенно учитывая начало отопительного сезона, важно прислушиваться к сигналам воздушной тревоги и находиться в укрытиях во время угрозы.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко в свою очередь обратил внимание, что с начала октября российской тактической авиацией было применено более 700 корректируемых авиационных бомб (КАБ), преимущественно доработанных с помощью УМПК бомб ФАБ-500. Он отметил, что максимальное количество примененных бомб в течение суток - 80 КАБ, но не исключено, что в октябре будет установлен абсолютный рекорд по применению противником КАБов - более 1 000. По информации аналитика, оккупанты вывели кустарное производство УМПК на "промышленные" масштабы.

Коваленко выразил мнение, что такое положение вещей "лишний раз поднимает вопрос, комплексной нейтрализации российской тактической авиации, в воздухе и на земле".

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