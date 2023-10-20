Кроме того, враг потерял пушки, боевые машины пехоты и автобронетехнику.

На одном из направлений подразделения ВСУ уничтожили мощный комплекс противника "Солнцепек" и другое вооружение. Как сообщили в Силах обороны юга Украины, за минувшие сутки ликвидированы 23 российских оккупанта. Уничтожена самоходная артиллерийская установка "Мста-С", семь пушек, две боевых машины пехоты (БМП-3), 13 единиц автобронетехники и тяжелая огнеметная система залпового огня "Солнцепек".

Также говорится, что корабельная группировка вражеского флота сейчас развернута в количестве 8 единиц. Из них 7 – в Черном море и один в Азовском. На боевом дежурстве сейчас находится подводный ракетоноситель, снаряжение которого может составлять четыре ракеты типа "Калибр".

По данным украинских военных, в течение суток противник совершил 5 точечных ракетных атак крылатыми и баллистическими ракетами различных типов по Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областях. Тактической авиацией он нанес четыре удара с применением 25 управляемых авиабомб по населенным пунктам Херсонщины. Также враг применяет осколочные боеприпасы, сбрасывая их с дронов по населенным пунктам – за минувшие сутки зафиксирован сброс 7 таких боеприпасов и тому подобное.

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"Солнцепек" и "Буратино" - что это за оружие

У российских оккупантов есть семейство тяжелых огнеметных систем залпового огня калибра 220-мм, которое включае ТОС-1 "Буратино", ТОС-1А "Солнцепек" и ТОС-2 "Тосочка". Они ведут огонь зажигательными или термобарическими боеприпасами.

Россияне использовали ТОС, в частности, во Второй чеченской кампании и на Донбассе. Даже на 2022 год, после ее применения ТОС в нескольких войнах, система официально не была принята на вооружение российских артиллерийских частей, состоит на учете вспомогательных подразделений: войск радиационной, химической и биологической защиты.

В марте 2022 стало известно, что Россия планирует применить системы термобарического оружия (ТОС-1А) во время вторжения в Украину. Впоследствии появилась информация о применении российскими военными системы ТОС-2 "Тосочка" на Харьковском направлении.

На счету украинских защитников есть как "затрофеенные ""Солнцепеки", так и ряд уничтоженных.

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