Такая атака может произойти даже сегодня, думает Гетьман.

Во время атаки по Украине в понедельник, 26 августа 2024 года, российские войска использовали лишь треть от тех ракет, которые подготовили. Не исключено, что враг может готовить еще один обстрел, считает ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман.

"[Этот обстрел был] не таким мощным, как ожидалось, слава Богу. Не было больше полутора месяцев ракетных обстрелов, россияне должны были накопить чуть ли не 200 ракет, кроме того, что у них было еще в так называемом неприкосновенном запасе. Поэтому ожидалось, что удар будет самым мощным. Почему он был такой? Не потому, что они придумали что-то другое и решили не атаковать мощно", – подчеркнул он в эфире "Мы - Украина".

По мнению Гетьмана, будет вторая волна атаки по Украине.

"Я думаю, что будет вторая волна, потому что это чуть ли не треть тех ракет, которые они произвели и должны были бы запустить. Почему они не запустили – большой вопрос", – добавил он.

На уточняющий вопрос о том, может ли такая атака произойти в ближайшие дни, ветеран ответил:

"Я думаю, что может быть и сегодня. Я думаю, что они испытывали нашу ПВО. Пусть это будет ошибочное предположение, но логика очень простая: они запускают столько ракет за месяц, сколько могут произвести – около сотни. Или один мощный налет, или несколько налетов. [...] Давайте не расслабляться, потому что это могла быть первая волна, может быть вторая. Если я ошибаюсь, дай Бог, я хочу так постоянно ошибаться", – констатировал он.

Ракетный удар РФ по Украине 26 августа

В понедельник, 26 августа в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Враг атаковал ракетами и дронами. Взрывы раздавались во многих областях.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что этот удар был одним из крупнейших за время полномасштабной войны. Россияне целились по объектам критической гражданской инфраструктуры. По его словам, было задействовано более сотни ракет различных типов и около сотни "шахедов".

Одна из российских ракет попала прямо в Киевское водохранилище. Удар по воде мог быть нанесен ракетой X-101.

Кроме того, россияне ударили по Киевской ГЭС. По данным Forbes, критических повреждений она не получила. Источники издания подтвердили, что враг применил ракеты разных типов и дроны для атаки на станцию.

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