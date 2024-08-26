Он отметил, что нужны решения партнеров, чтобы противостоять агрессии РФ.

Сегодняшний удар российских оккупантов по территории Украины был одним из крупнейших и нацеленным на критическую гражданскую инфраструктуру. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении.

"Сейчас по всей стране продолжается ликвидация последствий российского удара. Это был один из крупнейших ударов - комбинированный. Более сотни ракет различных типов и около сотни "шахедов", - отметил глава государства.

По его словам, как и большинство предыдущих российских ударов, этот такой же подлый, нацеленный на критическую гражданскую инфраструктуру.

Видео дня

"По большинству наших регионов, от Харьковщины и Киева до Одессы и западных областей. К сожалению, есть погибшие. Мои соболезнования всем родным и близким. Есть десятки раненых - всем оказывается необходимая помощь", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что в результате вражеского удара есть много повреждений в энергетике. Но везде, где есть отключения электричества, уже продолжаются восстановительные работы.

"Ремонтные бригады будут работать круглосуточно. Электричество - вернем", - подчеркнул глава государства.

Кроме того, он отметил, что нужны решения партнеров, чтобы противостоять агрессии РФ.

"Путин себе не изменяет: это больное существо - всем уже давно понятно. Но так же понятно: он может делать только то, что мир ему позволяет делать. Слабость, недостаточность решений в ответ питает террор. И каждый лидер, каждый наш партнер знает, какие сильные решения нужны, чтобы всю эту войну прекратить, и прекратить справедливо. Не может быть в Украине ограничений в дальнобойности, когда у террористов нет таких ограничений. Не может быть у защитников жизни ограничений в оружии, когда Россия использует и собственное оружие всех типов, и "шахеды", и баллистику из Северной Кореи. Америка, Британия, Франция, другие партнеры имеют силу, чтобы помочь нам остановить террор. Нужны решения", - подчеркнул Зеленский.

Атака РФ по Украине 26 августа - что известно

Как сообщал УНИАН, с ночи россияне начали атаковать украинскую территорию дронами типа "шахед", а утром использовали ракеты. Запуски проводили как с бомбардировщиков, так и с носителей, находящихся в Черном море.

Россияне использовали дроны, а также крылатые, управляемые и высокоскоростные ракеты наземного, воздушного и морского базирования.

Взрывы раздавались в разных регионах, есть погибшие и раненые. В частности, в Луцке в результате утренней вражеской атаки поврежден многоквартирный дом и объект инфраструктуры. Часть украинцев осталась без света из-за российских ударов по критической инфраструктуре, а другая - из-за превентивных мер безопасности со стороны энергетиков.

В связи со сложной оперативной ситуацией в энергетическом секторе и, в частности, по указанию "Укрэнерго" о введении экстренных отключений света, в Киеве было принято решение развернуть Пункты Несокрушимости.