Удар по воде мог быть нанесен ракетой X-101.

26 августа состоялась одна из самых массированных воздушных атак России на Украину. Однако не все выпущенные РФ ракеты смогли достичь своей цели. В частности одна из них атаковала Киевское водохранилище. Соответствующее видео опубликовали в соцсети X, его сняли украинские военные, которые находились рядом.

По предварительной информации, удар по воде мог быть нанесен российской ракетой X-101. На кадрах видно, как оружие летит на скорости, после чего ныряет и идет прямо на дно.

Из-за этого пользователи начали шутили, что вероятной целью была "подводная лодка НАТО", которая там пряталась.

Российская атака на Украину 26 августа - что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 августа, по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Оккупанты выпустили по Украине ракеты в дополнение к "шахедам". Взрывы раздавались в разных городах и областях Украины, в частности оккупанты целились на энергетические объекты.

Позже президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар РФ и заявил, что эта атака стала одной из крупнейших за время войны.

Это был один из крупнейших ударов - комбинированный. Более сотни ракет различных типов и около сотни "шахедов", - сказал глава государства.

Также сообщалось, что во время массированной атаки россияне попали по Киевской ГЭС, однако критических повреждений она не получила. Отмечается, что угрозы прорыва плотины или критических повреждений станции нет.

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