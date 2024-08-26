Во время массированной ракетной атаки 26 августа россияне попали по Киевской ГЭС, но критических повреждений она не получила. Об этом пишет "Форбс Украина" со ссылкой на анонимный источник в энергосистеме.
Топ-менеджер государственной энергокомпании, знакомый с ситуацией, рассказал изданию, что утром 26 августа россияне пытались разрушить Киевскую ГЭС различными типами ракет и беспилотников.
По его словам, в результате обстрелов есть попадания и повреждения. Вместе с тем угрозы прорыва плотины или критических повреждений станции нет, подчеркнул собеседник издания.
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Ракетный обстрел Украины 26 августа
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