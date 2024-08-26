Источники издания подтвердили, что враг применил ракеты различных типов и дроны для атаки на станцию.

Во время массированной ракетной атаки 26 августа россияне попали по Киевской ГЭС, но критических повреждений она не получила. Об этом пишет "Форбс Украина" со ссылкой на анонимный источник в энергосистеме.

Топ-менеджер государственной энергокомпании, знакомый с ситуацией, рассказал изданию, что утром 26 августа россияне пытались разрушить Киевскую ГЭС различными типами ракет и беспилотников.

По его словам, в результате обстрелов есть попадания и повреждения. Вместе с тем угрозы прорыва плотины или критических повреждений станции нет, подчеркнул собеседник издания.

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Ракетный обстрел Украины 26 августа

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