Таким образом враг пытается ослаблять нашу ПВО, чтобы запустить в дальнейшем ракеты.

В течение последних несколько месяцев враг фактически использует "Шахеды" не столько для нанесения удара по конкретной цели, а для длительных полетов с разведывательной целью. Об этом сказал авиационный эксперт Богдан Долинце в эфире КИЕВ24, говоря о сегодняшней атаке, когда дроны летали по несколько часов.

"Длительные полеты, это новинка последних месяцев", - подчеркнул он.

По его словам, на сегодняшний день БПЛА летают на значительно большей высоте и на скорости 150 и более километров.

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"Высота полета на сегодня составляет 2 и более километра. Это делается для того, чтобы ни ПЗРК, ни другие мобильные средства поражения не могли достать БПЛА, а их можно было уничтожить исключительно по использованию наземных зенитных комплексов, заставляя Украину тратить дорогостоящие ракеты к системам ПВО", - подчеркнул Долинце.

Также таким образом враг пытается ослаблять нашу ПВО, чтобы запустить в дальнейшем ракеты. При этом добавил, что это делается и с разведывательной целью.

"Конечно, россияне могут осуществлять мониторинг и понимать, где находит ПВО, где летает та или иная авиация, пытаясь ее выследить или поразить когда она будет пытаться перехватить тот или иной беспилотник", - сказал эксперт.

По его словам, в течение последних нескольких месяцев враг, как правило, использует дроны-шахеды не столько для нанесения удара по конкретной цели.

"Летая 500-600 километров, а это три-четыре часа полета, дроны провоцируют наземные системы, чтобы были против них использованы дорогие ракеты, которые стоят от сотен тысяч долларов до миллионов долларов на дрон, который стоит около 60 тысяч долларов", - подчеркнул Долинце.

По его словам, это делается и для ослабления ресурса Украины, чтобы потом не было чем сбивать вражеские ракеты.

Массированный удар РФ 26 августа

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что сегодняшний удар российских оккупантов по территории Украины был одним из крупнейших и нацеленным на критическую гражданскую инфраструктуру.

Речь идет о комбинированном ударе - более сотни ракет различных типов и около сотни "шахедов".

По его словам, как и большинство предыдущих российских ударов, этот такой же подлый, нацеленный на критическую гражданскую инфраструктуру.

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