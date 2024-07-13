Россия готовит новые атаки на Волчанск, - ОТГ 'Харьков'

Захватчики пытаются перегруппироваться и подготовить подразделения для новых нападений.

Россияне продолжают атаковать в районах населенных пунктов Глубокое, Старица, Липцы и Волчанск Харьковской области. Кроме того, они готовят новые атаки.

Как сообщает Оперативно-тактическая группировка "Харьков", враг пытается провести перегруппировку своих подразделений в направлении Липцы и в Волчанске, а также осуществляет подготовку подразделений 153 мсп 47 мсд и 138 омсбр 6А к атакам в Волчанске.

В то же время наши войска продолжают мероприятия по усилению устойчивости обороны. Враг нанес в направлении позиций ВСУ 19 авиационных ударов, нанес 28 ударов дронами-камикадзе и совершил 487 обстрелов.

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Потери врага (безвозвратные и санитарные) составили 112 человек. Враг также потерял уничтоженными и поврежденными 2 танка, 1 ББМ, 9 артсистем, 7 автомобилей, 1 средство ПВО, 3 единицы специальной техники, 40 БПЛА.

Уничтожено 77 укрытий личного состава врага и 3 стартовые позиции БПЛА.

Ситуация вокруг Волчанска

В начале мая российские оккупанты начали наступать в Харьковской области и вблизи границы с Россией захватили несколько населенных пунктов. Серьезные бои продолжались за город Волчанск.

Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин рассказывал, что враг потерял некогда элитную российскую 83-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду в районе Волчанска Харьковской области. Он отмечал, что скорее всего, россияне будут выводить это подразделение или же доукомплектовывать. Перебрасывая с других участков фронта.

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