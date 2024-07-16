На этом участке фронта работает ряд бригад Сил обороны, которые держат отрезок.

Командир батальона ударных беспилотников "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Федоренко заявил, что российские оккупационные войска не имеют успеха на Харьковском направлении. Бои там имеют высокоинтенсивный характер.

"У противника есть группировка, а также необходимое количество резервов для того, чтобы постоянно проводить ударные штурмовые действия. После того как Силы обороны Украины выбили россиян с занятых позиций, враг пытается контратаковать. Противник несет многочисленные потери в живой силе, а также в технике", - рассказал он в эфире "Эспрессо".

По словам военного, захватчики пополняют потери, пользуясь своими резервами. Несмотря на это, в соцсетях россияне жалуются на то, что пограничные больницы в РФ переполнены ранеными солдатами.

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"Противник использует авиацию, применяя управляемые авиабомбы различного веса. На текущий момент им удается это делать максимально интенсивно. Но всему есть начало, и всему обязательно наступит конец, в том числе и вражеской авиации", - отметил комбат.

Федоренко добавил, что на этом участке фронта работает ряд бригад Сил обороны, которые держат отрезок, работая во взаимодействии и поддержке.

Ситуация в Харьковской области

В начале мая российские оккупанты начали наступать в Харьковской области и вблизи границы с Россией захватили несколько населенных пунктов. Серьезные бои продолжались за город Волчанск.

Как сообщает Оперативно-тактическая группировка "Харьков", россияне продолжают атаковать в районах населенных пунктов Глубокое, Старица, Липцы и Волчанск Харьковской области. Кроме того, они готовят новые атаки.