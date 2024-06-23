Также военного эксперта поразила беспечность гражданского населения в условиях полномасштабной войны.

В ходе ракетной атаки на Крым днем 23 июня россияне пытались сбивать ракеты ATACMS с помощью ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1", которые не предназначены для борьбы с такими целями. Об этом заявил военный аналитик Александр Коваленко.

Он отметил, что российская пропаганда возмущается атакой украинских ракет, в ходе которой погибли и были ранены гражданские, но на головы людям, по его словам, "в первую очередь валились остатки от ЗУР ЗРПК "Панцирь-С1".

"Важно понимать, что российские пропагандисты заявляют о применении по Крыму ракет ATACMS, но баллистику они пытались сбить, почему-то, именно ЗРПК "Панцирь-С1", которые к выполнению такой задачи не приспособлены", – подчеркнул Коваленко.

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Также аналитик озвучил упрек в сторону гражданских, которые продолжают ездить на отдых в Крым, спустя 2 года после начала полномасштабной войны.

"Крым это не только временно оккупированная территория, но и зона боевых действий. Ехать туда отдыхать – это как инстинкт лемминга, разбежаться и прыгнуть со скалы", – пояснил он.

Ракетная атака по Крыму в воскресенье

Как писал УНИАН, сегодня территория Крыма была атакована ракетами. Это утверждают и многочисленные очевидцы, и оккупационные власти. Известно, что ракеты пыталась сбивать российская ПВО, в результате чего погибли гражданские - не менее 3 человек, около сотни получили ранения.

Как заявили в российском Министерстве обороны, российская ПВО якобы сбила 4 ракеты ATACMS, а пятую только подбила, и та взорвалась над пляжем, где было полным-полно отдыхающих. После этого российское Минобороны, ничуть не смущаясь, обвинило США в целенаправленном программировании ракет ATACMS для ударов по гражданскому населению Севастополя.

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