В Минобороны страны-агрессора обвинили США в ударе по временно оккупированному украинскому городу.

К атаке на временно оккупированный украинский Севастополь 23 июня, кроме Украины, причастны Соединенные Штаты Америки. Об этом заявляет Министерство обороны страны-агрессора.

"Сегодня в 12.15 осуществлен умышленный террористический ракетный удар по городу Севастополь пятью американскими оперативно-тактическими ракетами "ATACMS", снаряженными кассетными боевыми частями", - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве РФ утверждают, что во время отражения ракетной атаки дежурными силами ПВО четыре американские ракеты "ATACMS" были перехвачены.

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"Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя", - констатируют в МО РФ.

При этом там заявляют, что все полетные задания в американские оперативно-тактические ракеты "ATACMS" "вводятся американскими специалистами с учетом собственных данных спутниковой разведки США".

"Поэтому ответственность за преднамеренный ракетный удар по мирным жителям Севастополя несет прежде всего Вашингтон, поставивший это оружие в Украину, а также киевский режим, с территории которого этот удар был нанесен. Подобные действия не останутся безответными", - пригрозили в Москве.

Удар по Севастополю 23 июня

В воскресенье, 23 июня, россияне сбили ракету над пляжем в Крыму. Гражданские жалуются, что сирены воздушной тревоги молчали, когда россияне решили сбить ракету над переполненным пляжем.

По последним данным, в результате инцидента 5 человек погибли, еще более 120 получили ранения.

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