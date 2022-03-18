На Волынском направлении сохраняется высокая вероятность проведения провокаций спецслужбами Российской Федерации.

Командование Вооруженных сил РФ продолжает принимать меры по пополнению потерь личного состава за счет иностранцев.

Об этом сообщает пресс-центр Генштаба ВСУ.

По имеющейся информации, российскими оккупантами уже подобрано около 1000 добровольцев из представителей, так называемой армии Башара Асада и Хезболлы.

На Волынском направлении сохраняется высокая вероятность проведения провокаций спецслужбами Российской Федерации.

На Полесском основные усилия оккупантов были сосредоточены на удержании занятых ранее рубежей и осуществлении мероприятий подготовки для возможного наступления на Киев.

На Северском направлении враг пытается удержаться на определенных рубежах, восстановить боеспособность подразделений и пополнить запасы. Оккупанты продолжают частичное блокирование города Чернигова и осуществляют артиллерийские обстрелы города.

В районе города Бровары оккупанты периодически осуществляют артиллерийские обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины.

На Слобожанском направлении, с целью возобновления наступательных действий на города Сумы и Харьков, оккупанты пытаются пополнить запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов и вынуждены преждевременно задействовать накопленные людские резервы. По направлению на город Изюм враг пытается возобновить наступательные действия.

На Луганском и Донецком направлениях основные усилия противник сосредоточил на подготовке к наступлению на Северодонецк и окружении Мариуполя.

На Южнобугском направлении враг активные действия не проводил.

Оккупанты не оставляют попыток обнаружить и уничтожить систему противовоздушной обороны вдоль Черноморского побережья. В акватории Черного моря, противник пытается проводить демонстрационные действия.

Как сообщал УНИАН, общие боевые потери противника с начала вторжения России в Украину составили около 14 тыс. человек личного состава.