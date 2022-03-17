Российские террористы совершили обстрел по сотрудникам СБУ, которые пытались достать граждан из-под завалов драмтеатра в Мариуполе.
Об этом сообщает полк Азов.
"Сотрудники СБУ, осуществив попытку достать граждан из-под завалов разрушенного оккупантами Мариупольского драматического театра, попали под вражеский обстрел", - информируют бойцы.
Россияне сбросили бомбу на драмтеатр в Мариуполе вечером, 16 марта. В то время в помещениях находились сотни гражданских с детьми.
Сегодня утром стало известно, что бомбоубежище атаку оккупантов выдержало – началась операция по спасению пострадавших.
16 марта оккупанты также обстреляли эвакуационную колонну людей, которые пытались покинуть окруженный город.
Ранее жертвой вражеских ракет стал роддом.
По данным горсовета, ежедневно россияне сбрасывают в среднем 50-100 авиабомб.
Более 350 тысяч мариупольцев продолжают прятаться в бомбоубежищах.
Вооруженные силы героически защищают Мариуполь от войск РФ. Защитники самоотверженно борются за каждую улицу.