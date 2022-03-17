Россияне сбросили бомбу на драмтеатр в Мариуполе вечером, 16 марта.

Российские террористы совершили обстрел по сотрудникам СБУ, которые пытались достать граждан из-под завалов драмтеатра в Мариуполе.

Об этом сообщает полк Азов.

"Сотрудники СБУ, осуществив попытку достать граждан из-под завалов разрушенного оккупантами Мариупольского драматического театра, попали под вражеский обстрел", - информируют бойцы.

Россияне сбросили бомбу на драмтеатр в Мариуполе вечером, 16 марта. В то время в помещениях находились сотни гражданских с детьми.

Сегодня утром стало известно, что бомбоубежище атаку оккупантов выдержало – началась операция по спасению пострадавших.

16 марта оккупанты также обстреляли эвакуационную колонну людей, которые пытались покинуть окруженный город.

Ранее жертвой вражеских ракет стал роддом.

По данным горсовета, ежедневно россияне сбрасывают в среднем 50-100 авиабомб.

Более 350 тысяч мариупольцев продолжают прятаться в бомбоубежищах.

Вооруженные силы героически защищают Мариуполь от войск РФ. Защитники самоотверженно борются за каждую улицу.

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