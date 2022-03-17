Также было уничтожено, в частности, 444 танка и 86 самолетов.

Общие боевые потери противника с начала вторжения России в Украину составили около 14 тыс. человек личного состава.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Общие боевые потери противника с 24.02 по 17.03 ориентировочно составили личного состава - около 14000 человек", - говорится в заметке.

Танков - 444 единицы, боевых бронированных машин - 1 тыс. 435 единиц, артиллерийских систем - 201 единица, РСЗО - 72 единицы, средства ПВО - 43 единицы, самолет - 86 единиц, вертолетов - 108 единиц, автомобильной техники - 864 единицы, кораблей/катеров - 3 единицы, цистерн с ГСМ - 60, БПЛА оперативно-тактического уровня - 11, специальной техники - 10.

"Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий", - добавили в Генштабе.

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