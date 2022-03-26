Подразделение отбило четыре атаки российской армии.

Сегодня, 26 марта, оперативно-тактическая группировка "Восток" устранила до 60 врагов и уничтожила 12 единиц техники.

О результатах борьбы с оккупантами за этот день подразделение отчиталось на своей официальной странице на Facebook.

По состоянию на 20:00 группировка "Восток" отбила четыре атаки российской армии. Потери оккупантов составили: до 60 человек личного состава, 5 танков, 6 БМП и 1 артиллерийский танк.

"Российские фашисты так и не поняли, что их здесь никто не ждет с хлебом и солью. Единственное, на что они могут рассчитывать, так это одеяло украинского чернозема после сытного ужина из наших пуль и снарядов", — заявили в оперативно-тактической группировке "Восток".

Напомним, сегодня Вооруженные силы Украины получили несколько важных побед над врагом. Например, они освободили Тростянец и несколько населенных пунктов на Харьковщине.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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