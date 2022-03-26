Несколько налеленных пунктов освобождены в направлении Малой Рогани.

В Харьковской области украинские войска освободили несколько населенных пунктов, но бои продолжаются.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов у Telegram.

Он заявил, что Харьковщина держит оборону.

"На сегодня: Вооруженные Силы Украины не только защищают свои позиции, а переходят в контрнаступление. В направлении Малой Рогани уже освободили несколько населенных пунктов, сейчас там идут бои", - заявил Синєгубов.

Также, добавил он, бои и на Изюмском направлении, где украинские войска также держат оборонительные позиции.

"Вооруженные Силы Украины продолжают оборонять Харьковщину и не отступают ни на метр", - подчеркнул он.

Ранее советник министра внутренних дел Вадим Денисенко подчеркнул, что российские оккупанты не изменили свою тактику относительно агрессивных действий в Украине. Они так же, как и в начале полномасштабной войны, сконцентрированы в частности на городе Изюм на Харьковщине.

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