По словам Маляр, сейчас слишком рано делать определенные выводы относительно позиций сторон, когда идет активная фаза войны. Но есть определенные общие успехи, о которых можно уже заявить.

Большинство ракет, которые российские оккупанты запускают по территории Украины, удается успешно сбивать благодаря средствам противовоздушной обороны.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр во время национального телемарафона.

Ее спросили, как именно изменилась ситуация для украинской армии на море после того, как удалось уничтожить российский ракетный крейсер "Москва".

По словам Маляр, сейчас слишком рано делать определенные выводы относительно позиций сторон, когда идет активная фаза войны.

Конкретно по ситуации на море, то Россия продолжает свою деятельность: блокирует судоходство, разведдеятельность и в целом морские просторы, а также уничтожает корабли иностранных государств.

Несмотря на это, есть определенные общие успехи, о которых можно уже заявить. Они, в частности, касаются сбитых российских ракет.

"Если сравнивать, что России удалось сделать и что ВСУ удалось остановить и не допустить, то безусловно здесь преимущество на стороне украинской армии. И несмотря на то, что каждый ракетный удар российской армии для нас очень болезненный, тем не менее, значительно большем количестве ракетных ударов удалось предотвратить", – заявила Маляр.

Напомним, сегодня, 16 апреля, силы ПВО уничтожили 4 крылатые ракеты, которые летели на Львовщине.

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