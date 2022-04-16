Истребители оккупантов взлетали с аэродрома Барановичи (запад Беларуси).

Российские оккупанты нанесли ракетные удары по Львовской области.

Об этом сообщил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Во время воздушной тревоги, которая началась в 05:46 и продолжалась до 07:02, работали наши силы противовоздушной обороны", - сказал Козицкий.

Впоследствии он добавил, что ракетные удары по Львовской области были нанесены с самолетов Су-35.

"Подразделения зенитных ракетных войск Воздушное командование "Запад" Воздушных Сил ВС Украины уничтожили четыре крылатые ракеты! Истребители оккупантов взлетали с аэродрома Барановичи", - сообщил он.

Как сообщал УНИАН, 5 апреля очевидцы начали сообщать о взрывы на Львовщине. Власти призвали людей оставаться в укрытии, поскольку работало ПВО.

Председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий известил, что обломки сбитых над Львовщиной вражеских ракет попали в объект гражданской инфраструктуры, который не используют.

26 марта оккупанты дважды совершили ракетный обстрел Львова. В результате обстрелов российских оккупантов загорелась нефтебаза. Поврежденная нефтебаза пылала 12 часов.

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