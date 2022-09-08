Вокруг Кривого Рога построены глубокоэшелонированные фортификационные сооружения.
Об этом в эфире информационного телемарафона сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул, комментируя возможное наступление врага на Днепр и Кривой Рог.
"В начале войны бои были очень близко к городу, в нескольких сотнях метров. Сейчас, благодаря героическим Вооруженным силам Украины, полоса фронта уже отодвинута более чем на 50 километров. Мы построили серьезные глубокоэшелонированные фортификационные сооружения, наши ребята сильные, мотивированные, мы готовы к любому варианту развития событий", - отметил он.
Как сообщал УНИАН, по словам Вилкула, ситуация на Криворожском направлении фронта находится под контролем ВСУ. Последние два дня оккупанты не обстреливали Криворожский район.