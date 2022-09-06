Горожан призвали оставаться в укрытиях.

Оккупанты нанесли ракетные удары по Кривому Рогу.

Об этом в своем Telegram сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

"Ракетные удары по Кривому Рогу. Остаемся в укрытиях", - сообщил он.

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Взрывы в Кривом Роге прозвучали во время тревоги. По предварительной информации, работала ПВО. Вскоре ТГ-каналы сообщили, что после "прилета" над городом поднимается столб дыма.

Напомним, вчера в районе Кривого Рога противовоздушная оборона сбила вражескую ракету.

Ранее генерал-майор Дмитрий Марченко заявлял, что российские оккупанты хотят захватить город Кривой Рог Днепропетровской области, чтобы создать плацдарм для наступления на Южноукраинск и Вознесенск Николаевской области.

Как сообщал УНИАН, ранее военный эксперт Олег Жданов отмечал, что угроза прорыва что для Запорожья, для Кривого Рога, что для Николаева практически равен нулю.

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