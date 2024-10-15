По его словам, не исключено, что Северная Корея, оказывая поддержку России, в частности оружием, действует при содействии Китая.

Наиболее вероятными точками появления северокорейских военных в составе армии РФ являются Курская область и Донбасс, предполагает аэроразведчик ВСУ, общественный активист и журналист Игорь Луценко. Об этом он сказал в эфире Киев24.

Военный пояснил, что КНДР заинтересована в том, чтобы сделать свою армию сильнее и для этого она может воспользоваться опытом войны в Украине.

"Я думаю, что это должен был бы быть интерес Северной Кореи для того, чтобы ознакомить свою армию с реалиями современной войны, для того чтобы научить своих солдат. И таким образом сделать свою армию сильнее южнокорейской. Здесь прямой политический интерес", - считает Луценко.

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По его убеждению, наиболее интересным для КНДР было бы сформировать подразделения для отправки на поддержку РФ, которые бы учились на войне с помощью роботизированных систем - беспилотников и наземных систем радиоэлектронной борьбы. Аэроразведчик объяснил:

"Это интересно изучить, потому что это является тем новым, что делает эту войну нашу современную".

В то же время Луценко допускает, что могут быть "какие-то ненужные бойцы" в северокорейских подразделениях, которых можно послать на "мясные штурмы", что устраивает Россию в Украине.

"Думаю, что две наиболее вероятные точки их (северокорейских военных - УНИАН) появления - это Курская область и Донбасс в районе Покровска, Курахово или других направлений, где происходят атаки. Потому что именно там происходит применение всех средств, которые должны были бы быть интересными именно для северокорейцев. Северокорейцы должны увидеть маневренную войну, которая происходит на Курщине, и фактчино позиционную, в основном статическую позиционную войну, которая происходит на Донбассе. То есть я думаю, что на месте северокорейских специалистов я бы посмотрел именно эти два театра боевых действий", - сказал Луценко.

По его словам, не исключено, что Северная Корея, оказывая поддержку России, в частности оружием, действует при содействии Китая и в целом находится под сильным его влиянием.

"Так же Китай заинтересован в том, чтобы здесь испытывать свое оружие и обкатывать своих специалистов. На самом деле, понимая, что возможно в будущем не такие уж будут классные отношения с Россией как раньше, Китай, на мой взгляд, заинтересован, чтобы тестировать свое оружие против российского, то есть с нашей стороны. Китай здесь играет абсолютно циничную игру и поставляет средства для войны обеим сторонам и изучает, какие эти средства дают результаты", - поделился мнением Луценко.

Военные КНДР в Украине - что известно

Сегодня издание LIGA.net со ссылкой на источник в военной разведке информировало, что северокорейцы будут служить в составе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ. Из них будет укомплектован "особый бурятский батальон" и сейчас военных обеспечивают стрелковым вооружением и боеприпасами. Ориентировочное количество личного состава этого батальона составляет примерно 3000 человек.

Ранее в Минобороны Южной Кореи заявили, что КНДР может направить войска в Украину в поддержку России.

Ветеран российско-украинской войны, военный аналитик, майор запаса НГУ Алексей Гетьман сказал, что Северная Корея может отправить на помощь России в ее войне против Украины до 100 тысяч своих военнослужащих.

Вчера президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Северная Корея фактически включилась в российскую войну против Украины. Об этом он сказал после заседания Ставки Верховного главнокомандующего, на котором были важные доклады, в частности от Службы внешней разведки и ГУР о намерениях россиян на осень и зиму.

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