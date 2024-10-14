Президент пообещал жесткий ответ для Северной Кореи.

Северная Корея фактически включилась в российскую войну против Украины. Некоторые другие страны тоже инвестируют в затягивание войны. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в видеообращении.

По его словам, сегодня состоялось заседание Ставки, на котором были важные доклады, в частности от Службы внешней разведки и ГУР о намерениях россиян на осень и зиму.

"Все довольно подробно. Фактически включение в войну Северной Кореи. Также - отношения России с некоторыми другими странами, которые, к сожалению, инвестируют в затягивание войны. Также - внешнеполитическое направление: наши отношения с партнерами и вероятные шаги, которые могут помочь нам обороняться и несмотря на все достигать результата", - сказал Зеленский.

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Он также поблагодарил всех привлеченных специалистов "за полную картину". В то же время он добавил, что дал поручение Силам обороны Украины, Силам безопасности, правительству и дипломатам.

"Кто бы ни помогал России, будем реагировать так жестко, как надо для защиты Украины. Будет и соответствующая наша работа с партнерами, чтобы российские намерения не сработали. И это возможно. Именно так и будет", - добавил Зеленский.

Сотрудничество РФ и КНДР: что известно

Сегодня стало известно, что президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей. Договор был подписан в июне во время визита российского диктатора в Пхеньян.

Напомним, накануне появилась информация о возможной отправке северокорейских военных для участия в войне против Украины. По мнению военного эксперта Валерия Рябых, если КНДР действительно отправит свои войска в Украину, то это станет "серьезной угрозой" для Киева.

По мнению ветерана АТО Евгения Дикого, отправка северокорейских военных в Украину означает перерастание этой войны в мировую. Он также добавил, что отправка пехоты КНДР в Украину будет означать прямое участие этой страны в войне.

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