Также в Южной Корее прокомментировали информацию о ликвидации военных КНДР в Украине.

Северная Корея может направить членов своих вооруженных сил в Украину, чтобы поддержать армию РФ. Об этом заявил министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен, передает Yonhap.

"Поскольку Россия и Северная Корея подписали взаимный договор, подобный военному союзу, возможность такого развертывания очень вероятна", - отметил он во время парламентских слушаний.

Ким добавил, что недавние новости о ликвидации северокорейских военных на оккупированной территории Украины являются, скорее всего, правдивыми.

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В Yonhap добавили, что заявление министра обороны Южной Кореи прозвучало тогда, когда КНДР намерена укрепить связи с РФ, доказательством чего является двустороннее соглашение, в котором говорится о пункте о взаимной обороне. Известно, что соглашение подписал северокорейский лидер Ким Чен Ын и российский диктатор Владимир Путин во время переговоров, которые состоялись в июне этого года.

Ликвидация военных КНДР в Украине - что известно

Как писал УНИАН, ВСУ уничтожили на Донбассе шесть офицеров Северной Кореи, еще трое северокорейских военнослужащих получили ранения. По информации Kyiv Post, перед этой атакой российские оккупанты якобы показывали коллегам из КНДР подготовку военных к штурмовым действиям.

В то же время председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что появление военных КНДР может быть потенциальной угрозой не только для Украины, но и для других государств.

"Северная Корея является безумно милитаризованной страной, в которой все население так или иначе прокачивается через армию, и там потери нескольких человек не так важны. Однако важно то, что те военные КНДР, если и получали какую-то информацию или навыки, потому что они не просто так оказались в России, пройдя определенный отбор, то теперь они уничтожены и не будут носителями определенной информации", - объяснил он.

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