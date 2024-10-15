По его словам, речь идет об огромном расстоянии между Северной Кореей и линией соприкосновения.

Военный обозреватель Денис Попович рассказал, какой военный потенциал у Северной Кореи и как отправка ее военных в Украину повлиять на ход военных действий.

"Это бедная, но очень милитаризованная страна. Большинство ресурса они бросают на содержание войска. Сколько людей они могут прислать на территорию Украины? На мой взгляд, контингент, который бы принимал непосредственное участие в боевых действиях на российско-украинском фронте, вряд ли может быть очень большим, поскольку есть вопросы логистики", - сказал он в эфире Украинского Радио.

По его словам, речь идет об огромном расстоянии между Северной Кореей и линией соприкосновения.

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"Если какой-то контингент вступит в войну, то нужно будет его пополнять, эвакуировать раненых и убитых, доставлять вооружение. Сейчас Северная Корея предоставляет практически половину вооружения от потребности российского войска для войны в Украине. То есть, вряд ли Россия сможет каким-то образом существенно логистически помочь Северной Корее вести эту войну. Учитывая эти трудности, на мой взгляд, это будет не большой контингент. Возможно, это участие северокорейских войск в формате прикрытия на границах с Украиной, чтобы высвободить резервы российской армии и бросить их в бой. Это очень опасный формат", - добавил аналитик.

Война в Украине - участие военных из КНДР

Армия РФ сформировала "особый бурятский батальон", в который вошли граждане КНДР. Известно, что 18 военных из Северной Кореи уже сбежали с позиций на границе Брянской и Курской областей России. Об этом сообщили ряд украинских СМИ. По информации их источников, это произошло в 7 километрах от государственной границы с Украиной. Собеседник сообщил для журналистов, что сейчас причины побега северокорейских военных неизвестны, российская армия начала их искать.

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