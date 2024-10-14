По его словам, такое усиление оккупантов станет большой проблемой для Украины.

Северная Корея(КНДР) может отправить на помощь России в ее войне против Украины до 100 тысяч своих военнослужащих. И это точно станет большой проблемой для Украины, считает майор запаса НГУ, ветеран российско-украинской войны, военный аналитик Алексей Гетьман.

"Учитывая, что северокорейцы ни с чем не считаются. Ни с какими законами, ни с какими правилами, то, имея более чем миллионную армию, то полмиллиона, например, столько сколько сейчас чуть больше россиян на линии фронта, вполне можно предположить, что они могут направить на эту войну", – пояснил он в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина.

Ветеран отметил, что в Пхеньяне прекрасно понимают – Южная Корея нападать на КНДР не станет.

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"Северная Корея – это маленькая страна с точки зрения размеров. Но у них армия примерно такая как армия РФ. И поэтому пусть не полмиллиона, но даже 10, 20, 30, 100 тысяч – это вполне возможно, что они могут это сделать", – считает Гетьман.

По его словам, такое усиление оккупантов станет большой проблемой для Украины. Вероятно, дополнительные силы из КНДР не будут распылены по разным подразделениям армии РФ, а будут сформированы в отдельное подразделение, если они присоединятся к военным действиям.

"Но вполне возможно, что эти военные будут задействованы в тылу, не на линии фронта. И тогда те (российские оккупанты – ред.), которые сейчас задействованы в тылу, они могут быть перемещены непосредственно на линию фронта", – констатировал Алексей Гетьман.

Военные КНДР в Украине

Несколько дней назад министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР может отправить своих военных в Украину. В ЦПД отмечали, что некоторый контингент северокорейских войск уже присутствует на украинской земле – на оккупированных территориях.

14 октября кремлевский диктатор Владимир Путин подал на рассмотрение Государственной Думы проект закона о ратификации договора о стратегическом партнерстве с Северной Кореей.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Северная Корея фактически включилась в российскую войну против Украины. Некоторые другие страны тоже инвестируют в затягивание войны.

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