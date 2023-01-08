В Кремле не оставляют надежды уничтожить энергетическую систему Украины, оставив украинцев без электричества на фоне морозов.

Сегодня-завтра российские террористы могут устроить новую ракетную атаку по украинской инфраструктуре, поскольку температура воздуха снижается.

Об этом в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий. По его словам, в Кремле не оставляют надежды уничтожить энергетическую систему Украины, оставив украинцев без электричества на фоне морозов.

Он также добавил, что из-за дефицита высокоточных и баллистических ракет россияне прибегают к комбинированным атакам, применяя одновременно ракеты, которые запускают с моря и воздуха, а также беспилотники.

Видео дня

Перед Новым годом для атак россияне применили лишь 20 ракет. В октябре эта цифра была 70-80. Мы также знаем, что у них осталось лишь 90 "Искандеров". У них проблемы с производством этого оружия. И они также уменьшили частоту бомбардировок. Но ве равно опасность присутствует – подчеркнул Скибицкий.

Ракетный террор РФ по украинской энергетической инфраструктуре

Как сообщал УНИАН, российские захватчики совершили уже 10 массированных ракетных атак и несколько волн запусков дронов по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

Последнюю массированную ракетную атаку Россия осуществила во время новогодних праздников в период с 31 декабря по 2 января. В канун Нового года враг выпустил по Украине более 20 ракет, из них 12 было сбито. Затем в ночь на 1 и 2 января россияне выпустили по Украине несколько десятков беспилотников. Однако врагу не удалось устроить блэкаут для украинцев.

В ДТЭК недавно говорили, что после каждой новой атаки восстанавливать подачу электроэнергии в сети сложнее и сложнее. Одной из особенностей "Шахидов" является то, что несмотря на свои небольшие размеры они точно попадают в цель и провоцируют пожары, которые уничтожают те же трансформаторы.

Вас также могут заинтересовать новости: