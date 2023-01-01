По области было запущено почти три десятка беспилотников.

На Киевщине в результате вражеской атаки поврежден объект инфраструктуры. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

По его словам, ночью Киевская область отбила атаку дронами-"Шахедами", во время которой страна-террорист целилась в объекты энергетической инфраструктуры.

"По области было запущено почти три десятка беспилотников. Предварительно, без пострадавших. Есть повреждения объекта инфраструктуры. Всю ночь на местах сбития работали экстренные службы", — добавил глава ОВА.

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Россия атаковала Украину в ночь на 1 января 2023

В новогоднюю ночь силы противовоздушной обороны Украины уничтожили 45 вражеских "Шахедов". 13 из них сбили еще в 2022 году, а остальные 32 - в 2023.

Напомним, в ночь на 1 января 2023 года по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Глава Киевской ОВА тогда заявлял, что на Киевщине работала противовоздушная оборона.

В Киеве и области ночью гремели взрывы. Сообщалось, что столицу и регион Россия атаковала ракетами и дронами-камикадзе.

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