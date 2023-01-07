После каждой новой атаки восстанавливать подачу электроэнергии в сети сложнее и сложнее.

Россия все чаще использует беспилотники иранского производства для атак на украинские объекты критической инфраструктуры из-за нехватки высокоточных ракет. Впрочем, по своему вреду они в чем-то даже не уступают ракетам.

Об этом в эфире телемарафона рассказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук. По его словам, после каждой новой атаки восстанавливать подачу электроэнергии в сети сложнее и сложнее.

Одной из особенностей "Шахидов" является то, что несмотря на свои небольшие размеры они точно попадают в цель и провоцируют пожары, которые уничтожают те же трансформаторы

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Он добавил, что благодаря восстановлению с учетом последней атаки дронами 2 января сейчас ежесуточно всем регионам приходятся лимитировать энергоснабжения, распределенные пропорционально потреблению региона, согласно этим лимитам удается обеспечивать плановые отключения света

Есть даже случаи, когда ограничения не применяются ночью, но сейчас идет мороз, поэтому и ночью будут ограничения – подчеркнули в ДТЭК .

Удары оккупантов по энергосистеме Украины: кратко

С октября 2022 года Россия пытается уничтожить энергетическую систему Украины, оставив украинцев без электричества, отопления, водоснабжения и связи.

Первая серьезная ракетная атака на объекты критической инфраструктуры Украины была 10 октября 2022 года. С того момента по всей стране началось аварийное отключение электроснабжение.

23 ноября Минэнергетики заявило о том, что энергосистема Украины перешла в режим полного блэкаута. Россия продолжила массированные обстрелы Украины даже в новогоднюю ночь.

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