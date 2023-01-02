Пока доподлинно неизвестно, будет ли бомбить РФ территорию Украины накануне Рождества и в этот праздник.

Никто не знает, кроме российского руководства, нанесет ли РФ удар по Украине в канун и на Рождество, которое часть украинцев будет отмечать 7-го января. Об этом в эфире "24 канала" заявил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Мы ожидаем, мы готовимся... Мы же видим, что три дня подряд идут атаки. Как они себе там спланировали, пока что мы не знаем. Нам нужно просто готовиться и держать порох сухим, ракеты чтобы были заряжены, люди готовы", — говорит он.

Игнат добавил, что Россия не хочет менять своих намерений, поэтому защитники Украины будут готовиться и отражать все угрозы, которые летят. Он призвал верить в наши силы и поддерживать их.

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Массированные удары России по Украине 31 декабря - 2 января

31 декабря Россия нанесла несколько волн ракетных ударов по разным городам Украины. Российские ракеты попали в гражданские объекты в Киеве, Хмельницком, Николаеве и Запорожье. В столице два человека погибли в результате атак РФ.

В результате атаки в Соломенском районе Киева обломки ракеты попали в частный дом. В Печерском районе повреждена гостиница и повылетали стекла во "Дворце Украина".

Силы обороны Украины ночью сегодня, 2 января, в небе над Украиной уничтожили 39 дронов-камикадзе Shahed. В частности, над столицей уничтожены 22 беспилотника.

По данным мэра Киева, в результате ночного обстрела повреждены объекты энергетической инфраструктуры, городе введены аварийные отключения электроэнергии.

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