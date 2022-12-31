Все службы работают над ликвидацией последствий российских атак, отметил премьер-министр.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что несмотря на российскую ракетную атаку украинская энергосистема остается стабильной.

Чиновник в Facebook поблагодарил украинские силы противовоздушной обороны, потому что "это герои и настоящий щит нашего неба".

"Террористы. Атаки на гражданскую инфраструктуру в разных регионах нашей страны. Повреждены жилые дома, гостиница, магазин, место проведения праздников. Есть погибшие и раненые", - отметил премьер.

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Шмыгаль заявил, что "россияне хотят запугать, оставить нас в темноте на Новый год, нанести как можно больше вреда гражданской инфраструктуре".

"Несмотря на это, наша энергосистема остается стабильной. Все службы работают над ликвидацией последствий атак", - отметил Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что РФ и ее террористические войска будут наказаны за каждую ракету.

Массированная атака на Украину сегодня - что случилось

31 декабря в ряде областей Украины и в Киеве была объявлена воздушная тревога. В частности, тревога звучала в Запорожской, Киевской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Черниговской, Полтавской, Житомирской и Черкасской областях.

Есть "прилеты" в столице Украины, в Запорожье, Николаеве и в Хмельницкой области. Из-за противников есть разрушения и много пострадавших. По последним данным, в Киеве погиб один человек.

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