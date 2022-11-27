Вместе с тем отмечается, что пока неясно, планирует ли какая-то из сторон возобновление крупных наступательных или контрнаступательных операций в настоящее время.

Общий темп военных операций Сил обороны Украины и российских оккупационных войск вдоль линии фронта в последние дни замедлился из-за ухудшения погодных условий. Но, вероятно, он ускорится уже начиная со следующих нескольких недель.

Температура воздуха в Украине постепенно падает, и земля на передовой промерзает, отмечают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

"Украинские и российские сообщения из важных прифронтовых районов на востоке и юге Украины, учитывая Сватово, Бахмут и Угледар, указывают на то, что операции с обеих сторон в настоящее время затруднены из-за ливня и, как следствие, сильной грязи", - говорится в сводке.

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Но после снижения температуры по всей Украине и замерзания земли, темп боевых действий ускорится, поскольку обе стороны повысят мобильность.

Согласно данным синоптиков, температура в районах на северо-востоке Украины, например, вдоль линии Сватово – Кременная, с 28 ноября по 4 декабря упадет почти до нуля или ниже ее дневного максимума.

"Вероятно, земли понадобится несколько дней при стабильных низких температур, чтобы затвердеть, что означает, что наземные условия, скорее всего, позволят увеличить темпы операций по всей Украине в течение выходных 3-4 декабря и на следующей неделе", – отметили аналитики ISW.

Вместе с тем отмечается, что пока неясно, планирует ли какая-то из сторон возобновление крупных наступательных или контрнаступательных операций в настоящее время.

Война в Украине: ситуация на фронте

Ранее представитель восточной группировки Сергей Череватый отмечал, что неблагоприятные погодные условия могут значительно повлиять на ситуацию на фронте: сильные дожди, туман и слякоть, вероятнее всего, притормозят атаку с обеих сторон.

По мнению экспертов, накануне зимы российские войска в Украине вынуждены снижать интенсивность атак, однако, интенсивность боевых действий в ближайшие месяцы останется на высоком уровне, при этом ВСУ получат возможность освободить новые территории.

Аналитики Института изучения войны прогнозируют, что ВСУ могут воспользоваться преимуществами замерзшей местности, чтобы двигаться легче, чем осенью.

Ранее глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай считает, что с наступлением морозов освобождение области будет происходить быстрее. На направлении Сватово-Кременная инициатива на стороне Вооруженных сил Украины, а Белогоровку атакуют российские "зэки". По словам Гайдая, на Луганщине до сих пор сохраняется неблагоприятная погода, наши защитники не могут двигаться быстро.

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