Сильные дожди, туман и слякоть, вероятнее всего, притормозят атаку с обеих сторон.

Неблагоприятные погодные условия могут значительно повлиять на ситуацию на фронте.

Особенно сложно оккупантам будет на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Об этом рассказал спикер восточной группировки Сергей Череватый в эфире телемарафона 26 ноября.

Сильные дожди, туман и слякоть, вероятнее всего, притормозят атаку с обеих сторон

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По его словам, в случае ухудшения погоды не сможет пройти тяжелая гусеничная техника, в частности, танки. Череватый пояснил, что колесная техника также не сможет ездить по дорогам и поставлять захватчикам все необходимое.

Война в Украине: прогноз на зиму

По мнению экспертов, накануне зимы российские войска в Украине вынуждены снижать интенсивность атак, однако, интенсивность боевых действий в ближайшие месяцы останется на высоком уровне, при этом ВСУ получат возможность освободить новые территории.

Аналитики Института изучения войны (ISW) прогнозируют, что ВСУ могут воспользоваться преимуществами замерзшей местности, чтобы двигаться легче, чем осенью.

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